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В Калуге старт всемирной недели космоса отметили специальным гашением

Общество

Также введен в действие специальный художественный штемпель «Калуга – колыбель космонавтики»

В Калуге старт всемирной недели космоса отметили специальным гашением
Иллюстрация: Фото пресс-службы УФПС Калужской области – филиала ФГУП «Почта России»
Церемония специального гашения, посвященная Всемирной недели космоса

Калуга, 4 октября 2018, 17:23 — REGNUM  В Калуге в Государственном музее истории космонавтики им. К.Э. Циолковского 4 октября состоялась церемония специального гашения, посвященная празднованию Всемирной недели космоса, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В церемонии приняли участие директор ГМИК им. К.Э. Циолковского Наталья Абакумова и директор калужского филиала Почты России Вера Дмитриева.

Специально к открытию Недели космоса Калужский филиал Почты России выпустил два вида почтовых карточек, основным элементом оформления которых стал калужский памятник К.Э. Циолковскому в сквере Мира. Также введен в действие специальный художественный штемпель «Калуга — колыбель космонавтики». Поставить оттиск спецштемпеля можно до 10 октября в центральном отделении почтовой связи Калуги на площади Старый Торг.

«Калужский филиал Почты России и Государственный музей истории космонавтики им. К.Э. Циолковского связывают давние партнерские отношения в проведении мероприятий, посвященных космосу и освоению космического пространства. Выпуск филателистической продукции и специальные гашения придают событиям особую значимость и вносят памятные даты в историю», — заявила Вера Дмитриева.

Напомним, ежегодно с 4 по 10 октября проходит Всемирная неделя космоса. Эта неделя была провозглашена Генеральной Ассамблеей ООН 6 декабря 1999 года для того, чтобы отметить вклад, который вносит космическая наука и техника в улучшение благосостояния человека. Неделя космоса приурочена к памятной дате запуска первого искусственного спутника Земли, который был выведен на орбиту 4 октября 1957 года, и вступлению в силу Договора о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела (10 октября 1967 года).

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Космические полеты, аппараты и исследования
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