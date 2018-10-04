ОНФ намерен бороться с нецелевым использованием закиси азота

Москва, , 17:23 — REGNUM Депутат Госдумы, координатор законодательных инициатив ОНФ Наталья Костенко внесла в нижнюю палату парламента пакет законопроектов, направленный против пропаганды, свободной продажи и покупки закиси азота («веселящего газа») как средства развлечения. В рамках этого пакета подготовлены проект нового федерального закона «Об ограничении оборота закиси азота в РФ», а также изменения в КоАП и в федеральный закон «О рекламе».

Инициатива разработана экспертам Народного фронта с участием специалистов Минздрава, Роспотребнадзора, Минпромторга, Минюста и МВД для обеспечения безопасности, охраны жизни и здоровья граждан. Необходимость в регулировании оборота закиси азота вызвана широким использованием этого вещества не по назначению, не в медицинских, промышленных и технических целях. Подтверждением являются резонансные случаи отравления, а также гибели молодых людей, возле тел которых правоохранители обнаруживают баллоны с закисью азота.

Законопроект «Об ограничении оборота закиси азота в РФ» определяет виды закиси азота (пищевая, техническая и медицинская), а также сферы их применения. В нем предлагается запретить производство, изготовление, закупку, хранение, перевозку, сбыт, пропаганду, в том числе при помощи интернета, закиси азота не по назначению. Проект, как поясняют эксперты ОНФ не создаст препятствий к использованию этого вещества в медицинских, промышленных, технических целях, но зато позволит надзорным органам своевременно и эффективно предотвращать распространение газа как средства развлечения.

С этой целью авторы законопроекта предлагают дополнить положения КоАП РФ специальной статьей, в которой прописать административную ответственность за рекламу или популяризацию закиси азота. Штраф для граждан предполагается установить в размере от 1 до 2 тыс. рублей; для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, либо административное приостановление деятельности на срок до 30 суток; на юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей либо приостановление деятельности на срок до 30 суток. Кроме того, в закон «О рекламе» вносятся поправки, которые вводят запрет на рекламу нецелевого оборота закиси азота, а также популяризацию «веселящего газа» как средства развлечения.

«Попытки решить проблему свободного распространения закиси азота для целей развлечения предпринимаются в Госдуме с 2012 года, — прокомментировала ситуацию Наталья Костенко, — Регулировать оборот закиси азота в рамках действующего законодательства проблематично, учитывая, что химический состав этого вещества, применяемого для пищевой, технической и медицинских целей, идентичен. Кроме того, закись азота в отличие от других одурманивающих препаратов, находится в свободном обращении, а не отпускается по рецепту. Мы не можем включать закись азота в перечень наркотических средств, психотропных веществ, так как это может привести к необоснованному ограничению поставок вещества медицинским учреждениям и предприятиям промышленности. Поэтому мы постарались учесть все проблемные моменты и рассчитываем, что законопроект позволит не создавать трудности при применении закиси азота по назначению, но в то же время поставит жесткий заслон его распространению как средства развлечения».