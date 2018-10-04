Скабрезную песню Слепакова о Петрове и Боширове удалили из YouTube и ВК

Москва, , 17:13 — REGNUM Российский комик и автор различных шуточных песен Семен Слепаков опубликовал на своем YouTube-канале композицию на злобу дня под названием «Песня о Солсберецком шпиле», которая посвящена Александру Петрову и Руслану Боширову, которых Лондон обвиняет в покушении на убийство бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британскую разведку, и его дочери Юлии.

В клипе Слепаков обыгрывает интервью, которое Боширов и Петров дали главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян. Персонажи в ролике выглядят как герои американского мультсериала South Park с головами Александра Петрова и Руслана Боширова.

В песне «Петров» и «Боширов» утверждают, что никого они не травили, шпионами они не являются. Также персонажи заявляют, что они якобы являются лицами нетрадиционной сексуальной ориентации.

Однако этот видеоклип был вскоре заблокирован как на видеохостинге YouTube, так и в социальной сети в «ВКонтакте». Администрации этих ресурсов заблокировали видеозапись под предлогом нарушения авторских прав компании GPM RTV. Известно, что в этой компании в ряде развлекательных проектов работает Слепаков.