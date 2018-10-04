Четверг, 4 Октября 2018 года
18:45:40 МСК

Актёр Николай Караченцов вновь госпитализирован

Общество

Артист доставлен в больницу с воспалением лёгких

Актёр Николай Караченцов вновь госпитализирован
Dmitry Rozhkov
Николай Караченцов с женой Людмилой Поргиной

Москва, 4 октября 2018, 17:13 — REGNUM  Народный артист России Николай Караченцов находится в больнице. Об этом 4 октября сообщила изданию «Собеседник» супруга актёра Людмила Поргина.

По её словам, борющийся с онкологическим заболеванием Караченцов был госпитализирован несколько дней назад с двусторонним воспалением лёгких.

«У него сильная слабость, ему капают большое количество антибиотиков. Надо остановить воспаление, потому что переносить его мужу действительно непросто», — сказала супруга.

Как сообщало ИА REGNUM, актёрская карьера Николая Караченцова прервалась в 2005 году после того, как он попал в серьёзную автомобильную аварию. 12 лет спустя актёр попал ещё в одну аварию, в которой получил сотрясение мозга. В 2017 году у Караченцова был диагностирован рак лёгких.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Состояние здоровья политиков и деятелей культуры
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить