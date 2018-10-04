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Южная Корея отпраздновала 4350 лет со дня основания корейского государства

Общество

Хотя Республика Корея — довольно молодое государство, корейской нации уже более 4000 лет

Сеул, 4 октября 2018, 18:20 — REGNUM  3 октября в Южной Корее прошли праздничные мероприятия по случаю 4350 годовщины со дня основания первого корейского государства и формирования нации.

Данный юбилей отличается от других государственных праздников (Дня Конституции, Дня основания Республики Корея и т.д.) тем, что он в широком смысле символизирует появление целой корейской нации.

Как сообщает южнокорейское новостное агентство KBS, на праздничных мероприятиях в Сеуле выступил премьер-министр Ли Нак Ён. В своей речи он упомянул мифологического основоположника корейского народа — Тангуна ‑ и призвал к миру всех его потомков — жителей и Южной и Северной Кореи, а также корейцев, проживающих за границей.

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Зарубежная хроника
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