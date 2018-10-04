Четверг, 4 Октября 2018 года
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Количество заболевших холерой в йеменском городе Ходейда выросло в три раза

Общество

Неправительственная организация Save the Children подсчитала число случаев заболевания холерой в Ходейде, городе в Йемене

Количество заболевших холерой в йеменском городе Ходейда выросло в три раза
Иллюстрация: Remf.dartmouth.edu
Холерный вибрион под микроскопом

Ходейда, Йемен, 4 октября 2018, 17:28 — REGNUM  Международная организация Save the Children, занимающаяся защитой прав детей по всему миру, привела статистику, по которой количество заболевших холерой в Ходейде, городе в Йемене, увеличилось в три раза с начала военной операции коалиции Объединенных Арабских Эмиратов и Королевства Саудовская Аравия в июне.

Как сообщает международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, госпитали Ходейды зафиксировали около 1340 случаев заболевания в сентябре, что в три раза превышает число заболевших в июне, до военной операции коалиции.

Всемирная организация здравоохранения уточняет, что более трети заболевших — это дети младше пяти лет.

Мариам Альдогани, представитель Save the Children в Йемене, заявила: «Я разговаривала с матерью двоих детей, которая сказала, что отсутствие доступа к чистой воде вызвало холеру у всех членов семьи».

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Зарубежная хроника
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