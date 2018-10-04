Из-за закрытия компаний 50 тысяч пакистанцев покинули Саудовскую Аравию

Исламабад, , 18:34 — REGNUM Закрытие ряда компаний в Саудовской Аравии привело к массовому выезду пакистанских рабочих из страны. Их судьбой занимается пакистанские посольство. По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, уже более 50 тысяч рабочих вернулись в Пакистан. Судьба еще десяти тысяч рабочих остается неясной: посольство Пакистана запросило саудовский МИД предоставить о них информацию.

Банкротство нескольких строительных и добывающих саудовских компаний, таких как Saudi Oger и Saad Construction привело к массовому увольнению рабочих, многие из которых являются выходцами из Пакистана. Более того, обанкротившиеся компании задолжали крупные суммы своим уволенным работникам — теперь судебными тяжбами займется пакистанское посольство.

Посольство уже предоставило более шести тысяч бесплатных билетов для соотечественников, оказавшихся в трудной ситуации. Еще 3,5 тысячи пакистанцев смогли найти новую работу при содействии посольства.