Четверг, 4 Октября 2018 года
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Из-за закрытия компаний 50 тысяч пакистанцев покинули Саудовскую Аравию

Общество

За последние восемь месяцев около 50 тысяч пакистанских рабочих были отправлены из Саудовской Аравии домой из-за закрытия предприятий

Исламабад, 4 октября 2018, 18:34 — REGNUM  Закрытие ряда компаний в Саудовской Аравии привело к массовому выезду пакистанских рабочих из страны. Их судьбой занимается пакистанские посольство. По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, уже более 50 тысяч рабочих вернулись в Пакистан. Судьба еще десяти тысяч рабочих остается неясной: посольство Пакистана запросило саудовский МИД предоставить о них информацию.

Банкротство нескольких строительных и добывающих саудовских компаний, таких как Saudi Oger и Saad Construction привело к массовому увольнению рабочих, многие из которых являются выходцами из Пакистана. Более того, обанкротившиеся компании задолжали крупные суммы своим уволенным работникам — теперь судебными тяжбами займется пакистанское посольство.

Посольство уже предоставило более шести тысяч бесплатных билетов для соотечественников, оказавшихся в трудной ситуации. Еще 3,5 тысячи пакистанцев смогли найти новую работу при содействии посольства.

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Зарубежная хроника
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