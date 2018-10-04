Горевать без шерстяных пилоток военнослужащие вряд ли будут

Москва, , 16:48 — REGNUM Все изменения в нормах снабжения вещевым имуществом российских военных, кроме отмены шерстяных пилоток, касаются только наименований элементов одежды, считает военный эксперт, редактор ИА REGNUM Сергей Кузьмичёв.

Ранее в постановлением правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации было установлено, что до 1 июня 2022 года военным перестанут выдавать шерстяные пилотки. Изменены и нормы снабжения в мирное время. Так, «шапки-ушанки» заменены на «шапки».

Не думаю, что военнослужащие будут сильно горевать от невыдачи шерстяных пилоток. Этот головной убор хоть и стал в наше время одним из символов Великой Победы, но в повседневном употреблении отличался крайним неудобством и непрактичностью.

Ни для кого не секрет, что пилотка категорически отказывается держаться на голове если она не прижата к макушке шлемом или наушниками. Неспроста пилотка в 80-е годы была заменена кепкой с козырьком и опускающимися боковыми клапанами по типу шапки-ушанки.

Все остальные изменения в нормах снабжения вещевым имуществом касаются только наименований элементов одежды. Не исключено, что это вызвано желанием убрать из документооборота расхождения в названиях.

Всё-таки название единицы в формуляре выдачи должно соответствовать наименованию, которое ей присвоил изготовитель. Это относится и к рубашкам с фуфайками, и к кальсонам с теплым бельем.

Читайте также: Российских военных оставят без пилоток и рубах