Васильев: Борьботься с коррупцией — значит бороться с терроризмом

Махачкала, , 16:38 — REGNUM Работа по противодействую терроризму в Дагестане будет проводиться совместно со средствами массовой информации. Об этом Глава Дагестана Владимир Васильев заявил 4 октября на пятой международной научно-практической конференции «Противодействие экстремизму и терроризму в цифровом мире», стартовавшей в Махачкале.

В своем выступлении Васильев напомнил, что в республике проживают семьи вернувшихся боевиков, с которыми нужно работать ради будущего их детей. По словам главы региона, питательной средой терроризма в Дагестане долгие годы являлась коррупция, и борьба с ней — один из эффективных методов борьбы с терроризмом.

Ранее Васильев неоднократно высказывался о важности борьбы с идеологией экстремизма. В ходе республиканской акции, приуроченной ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, глава констатировал, что это зло повлекло массовые жертвы среди невинных граждан.

«В борьбе с террором погибали не только люди, которые работали в правоохранительных органах, в армейских структурах и спецподразделениях, но и простые дагестанцы, которые вступили в ополчение и отдали свои жизни, чтобы остановить террор. Погибло немало муфтиев, священников, служителей других религий, которые защищали своих прихожан и свой народ. Человеконенавистническая идеология террора не щадила никого, поэтому только вместе, только объединившись, мы смогли остановить это зло», — заявил Васильев.

Для усиления активности представителей региональных СМИ в информационной борьбе с терроризмом, в 2018 году в Дагестане учреждён ежеквартальный конкурс на лучший антиэкстремистский и антитеррористический контент, который проводится в рамках комплексной программы противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан на 2018−2020 годы.

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