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В Турции проходит съезд ученых мусульманских тюркских стран

Общество

В турецком городе Кастамону стартовал научный съезд ученых из тюркоязычных стран

Анкара, 4 октября 2018, 18:27 — REGNUM  В небольшом городе на севере Турции, в Кастамону, проходит съезд ученых мусульманских тюркских стран. Мероприятие проходит в библиотеке при Университете Кастамону.

Губернатор провинции Яшар Карадениз ожидает от форума укрепление отношений между тюркоязычными странами, а также надеется на благотворное влияние мероприятие для Турции.

Съезд организован Университетом Кастамону, Международной ассоциацией солидарности туркестанцев, турецким Агентством по сотрудничеству и координации и ТЮРКСОЙ (Международной организацией тюркской культуры).

Как сообщает агентство «Анадолу», данное мероприятие объединит все современные тюркские государства и способствует их развитию во всех сферах.

Участниками мероприятия стали 77 ученых из Турции, Азербайджана, Кыргызстана, Македонии, Ирана, Узбекистана, Туркменистана.

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Зарубежная хроника
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