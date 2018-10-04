Toyota введет новую систему найма для работников, воспитывающих детей

Токио, , 18:59 — REGNUM С 1 января 2019 года ведущий японский автопроизводитель Toyota Motor будет осуществлять меры по увеличению неполной занятости на своих предприятиях.

Прежде всего это касается работников, у которых есть дети. Раньше квалифицированные работники, занятые на автомобильных предприятиях, работали посменно день и ночь. С внедрением новой системы у них будет шанс выбрать только одно, удобное для них время суток — например, вечернее и ночное время, чтобы рано утром отводить детей в детские сады.

По сообщению японской новостной газеты «Тюнити Симбун», новая система связана прежде всего с нехваткой рабочей силы — до этого Toyota не практиковала неполную занятость. Помимо этого, представили Toyota Motor уверяют, что теперь работники не потеряют работу из-за необходимости воспитывать детей, а смогут выбрать подходящее для них время.