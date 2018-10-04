Четверг, 4 Октября 2018 года
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Главный фонтан Палеха сделали при помощи ярославского 3D-принтера

Общество

Строители «напечатали» несъемную опалубку

Главный фонтан Палеха сделали при помощи ярославского 3D-принтера
Иллюстрация: Yarregion.ru
Фонтан в Палехе

Ярославль, 4 октября 2018, 16:33 — REGNUM  В парке у Крестовоздвиженского собора Палеха завершена реставрация фонтана. При его восстановлении использована новейшая технология строительной 3D печати ярославского предприятия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Фонтан «Сноп» — знаковое место в парке. Его создал в середине прошлого века известный скульптор Н.В. Дыдыкин, один из воссоздателей Большого каскада в Петергофе и автор памятника Пушкину на Мойке. Когда пришло время реставрировать фонтан, то власти города совместно с жителями решили изменить его форму с прямоугольной на круглую.

Так же в фонтан вмонтирована подводная подсветка в тонах палехской лаковой миниатюры. Парапеты обновленного фонтана сделали по новейшей технологии строительной печати. Диаметр главного палехского фонтана составляет 29 метров, глубина 3 метра.

Несъемную опалубку парапета напечатала с помощью строительного 3D принтера «АМТ» Группы компаний «АМТ-СПЕЦАВИА» из Ярославля. Компания производит строительные 3D-принтеры, в том числе для производства зданий.

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