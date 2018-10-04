В Курске более 600 домов не готовы к подаче тепла

Курск, , 16:23 — REGNUM В Курске управляющие компании и ТСЖ не подготовили к отопительному сезону более 600 многоквартирных домов, присоединенных к теплосетям филиала ПАО «Квадра». Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Неподготовленное к зиме оборудование дома снижает качество подачи тепла не только в квартиры его жителей, но и в соседние дома», — заявил 3 октября управляющий директор филиала Александр Воронин, добавив, что из-за нескольких неподготовленных к зиме домов без отопления может остаться целый район.

Список домов, коммуникации в которых до сих пор не готовы к отопительному сезону, направили в областную Госжилинспекцию и мэрию.

Как уже сообщало ИА REGNUM, распоряжение о начале отопительного сезона мэр Курска Николай Овчаров подписал 1 октября. Социальные учреждения начали получать тепло еще раньше. При этом первый заместитель главы городской администрации Сергей Малахов заявил, что многие управляющие не подготовили системы отопления к новому сезону, и даже перечислил их. Однако, по словам Малахова, у мэрии связаны руки — управляющим компаниям чиновники могут только давать рекомендации. А следовать им или нет, решают сами УК.

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