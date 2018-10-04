Кирилл Серебренников оставлен под домашним арестом

Москва, , 16:23 — REGNUM Апелляционная коллегия Мосгорсуда на заседании 4 октября признала законным продление домашнего ареста обвиняемому в хищении бюджетных средств режиссёру Кириллу Серебренникову.

Суд постановил решение первой инстанции о продлении меры пресечения оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты — без удовлетворения.

Напомним, ранее Мосгорсуд продлил срок содержания Кирилла Серебренникова под домашним арестом до 19 октября 2018 года.

2 октября Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищениях в «Седьмой студии». Дело передано на рассмотрение в Мещанский суд Москвы.

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