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Кирилл Серебренников оставлен под домашним арестом

Общество

Мосгорсуд признал законным решение первой инстанции о продлении меры пресечения Кириллу Серебренникову

Москва, 4 октября 2018, 16:23 — REGNUM  Апелляционная коллегия Мосгорсуда на заседании 4 октября признала законным продление домашнего ареста обвиняемому в хищении бюджетных средств режиссёру Кириллу Серебренникову.

Суд постановил решение первой инстанции о продлении меры пресечения оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты — без удовлетворения.

Напомним, ранее Мосгорсуд продлил срок содержания Кирилла Серебренникова под домашним арестом до 19 октября 2018 года.

2 октября Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищениях в «Седьмой студии». Дело передано на рассмотрение в Мещанский суд Москвы.

Читайте ранее в этом сюжете: Мещанский суд Москвы решит дальнейшую судьбу режиссёра Серебренникова

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Дело Кирилла Серебренникова и «Гоголь-центра»
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