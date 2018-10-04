Студенты Йошкар-Олы представят проекты новогоднего оформления пл. Ленина

Йошкар-Ола, , 16:07 — REGNUM Три группы студентов Поволжского государственного технологического университета (ПГТУ) примут участие в разработке новогоднего оформления пл. Ленина в Йошкар-Оле, сообщает 4 октября пресс-служба вуза.

Из сообщения следует, что договоренность о подготовке проектов была достигнута во время посещения студентами-архитекторами управления архитектуры и градостроительства администрации Йошкар-Олы.

Предложение подготовить проекты совместно с действующими представителями проектных организаций озвучил начальник управления Кирилл Москвичев.

«Будет сформировано три студенческих команды, каждая из которых будет закреплена за одной из мастерских Управления. Лучший из трех проектов к Новому году воплотится в жизнь», — сообщили в вузе.

Отмечается, что предложенная работа даст студентам опыт в проектировании под руководством действующих архитекторов города. В первую очередь членам команд предстоит сформировать общий вид площади, разработать пешеходные потоки, всевозможные механизмы и различные тонкости планировки, увидеть которые смогут все жители и гости Йошкар-Олы уже к середине декабря.

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