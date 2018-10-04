Как инцидент с пролетом Крымского моста отразится на сроках строительства

Москва, , 16:06 — REGNUM Инцидент с падением пролета строящейся железнодорожной части Крымского моста не повлияет на сроки строительства, считает председатель совета директоров «Инжиниринговая компания «2К» и первый вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский.

Ранее стало известно, что при монтаже конструкций в воду съехал пролёт строящейся железнодорожной части Крымского моста. Пострадавших нет, уточняется, что никто не пострадал, а опоры не повреждены.

Судя по всему, отказала одна их домкратных установок. Потребуется время, чтобы поднять пролет из воды, но данный инцидент не должен оказать влияния на сроки строительства, поскольку оно идет с опережением графика.

Организаторы строительства знают, как минимизировать временные потери для устранения последствий падения пролета — на объекте работают профессионалы своего дела.

Подобные небольшие аварии вполне возможны при создании столь крупного инфраструктурного объекта, учитывая огромный объем работ, их сложность и длительные сроки строительства. Никто не пострадал, и это главное.

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