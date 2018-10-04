Четверг, 4 Октября 2018 года
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В Ростове-на-Дону истребитель Су-27 станет памятником

Общество

Памятник будет стоять на улице Таганрогской

Ростов-на-Дону, 4 октября 2018, 15:57 — REGNUM  В Октябрьском районе Ростова-на-Дону приступили к установке списанного российского истребителя Су-27. Памятник появится на улице Таганрогской. В социальных сетях уже появилось видео выгрузки самолёта.

Ранее подрядчик подготовил полосу в районе дома №171 и обустроил постамент для крылатой машины. На эти цели из городского бюджета было выделено около 5 млн рублей.

https://www.instagram.com/p/BogX97oHv-Q/

Российский истребитель принадлежал военно-летному полку в Крымске, сообщают «Аргументы и факты». Установка Су-27 в микрорайоне «Военвед» приурочена к 75-й годовщине создания 4-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО, а также 80-летию Октябрьского района.

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