В Ростове-на-Дону истребитель Су-27 станет памятником

Ростов-на-Дону, , 15:57 — REGNUM В Октябрьском районе Ростова-на-Дону приступили к установке списанного российского истребителя Су-27. Памятник появится на улице Таганрогской. В социальных сетях уже появилось видео выгрузки самолёта.

Ранее подрядчик подготовил полосу в районе дома №171 и обустроил постамент для крылатой машины. На эти цели из городского бюджета было выделено около 5 млн рублей.

https://www.instagram.com/p/BogX97oHv-Q/

Российский истребитель принадлежал военно-летному полку в Крымске, сообщают «Аргументы и факты». Установка Су-27 в микрорайоне «Военвед» приурочена к 75-й годовщине создания 4-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО, а также 80-летию Октябрьского района.