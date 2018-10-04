МЧС предупредило москвичей о порывистом ветре

Москва, , 15:48 — REGNUM В Москве сегодня, 4 октября, будет дуть сильный северо-западный ветер. Его порывы могут достигать 12−17 м/с. Экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях распространило региональное МЧС.

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«По информации Росгидромета в период с 16:00 часов 4 октября до 04:00 часов 5 октября в Москве ожидаются порывы северо-западного ветра 12−17 м/с», — говорится в сообщении.

https://twitter.com/emercom_press/status/1047814319264731136

Спасатели рекомендуют москвичам и гостям столицы быть внимательными и осторожными, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, а автомобили парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

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Добавим, что погоду в Москве и области 4 октября определяет тыловая часть циклона. Атмосферное давление продолжит расти, в регионе будет облачно c прояснениями. Синоптики прогнозируют небольшой дождь. Воздух в Москве прогреется до 5−7 градусов, по области столбики термометров поднимутся до отметки 4−9 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение суток 3 октября в Москве выпало почти 40% месячной нормы осадков.

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