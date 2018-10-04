На финише — трое: в Югре выбирают директора департамента спорта

Ханты-Мансийск, , 15:54 — REGNUM В Югре тщательно, в несколько этапов, выбирают главу регионального департамента физической культуры и спорта Югры. В шорт-лист, который будет представлен губернатору ХМАО Наталье Комаровой вошли три кандидата, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте общественных и внешних связей Югры.

На первоначальном этапе на пост директора депспорта претендовали 16 человек. Половина из них — жители Ханты-Мансийского округа, остальные — представители Ямало-Ненецкого автономного округа, Московской, Самарской, Белгородской областей, Башкирии и Удмуртии.

Кандидатов проверили на соответствие квалификационным требованиям, и после конференции с участием профессионального сообщества до теледебатов дошли лишь восемь из них.

Отметим, что теледебаты между кадидатами вызвали в Югре широкий общественный резонанс. Телефонная прямая линия была перегружена, а голосование продлили на день.

«Мне кажется, что общественный отбор — уникальная практика, которая должна перениматься другими регионами. Однако, это достаточно стрессовое мероприятие, ведь оно включает в себя оценку всех качеств кандидата — не только то, как хорошо ты владеешь правовой базой, но и как общаешься с людьми», — отметила одна из кандидатов, заместитель директора департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа Софья Конух.

В итоге до собеседования с губернатором Югры были допущены три кандидата. Это Центра адаптивного спорта Югры Михаил Вторушин, начальник управления государственной политики в сфере физической культуры и спорта ЯНАО Алексей Никандров и замдиректора центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области Виктория Прошкина.

Напомним, департамент физической культуры и спорта ХМАО был обезглавлен в конце июля 2018 года. Прежний директор Игорь Губкин покинул пост по собственному желанию.

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