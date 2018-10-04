Пенсионер из Светлогорска преподал хороший урок местным властям

Светлогорск, Калининградская область, , 15:33 — REGNUM В городе Светлогорск Калининградской области 80-летний пенсионер своим примером показал местным чиновникам, как можно строить дороги. Бывший военный вертолётчик Василий Перебейнос своими руками построил 200-метровый участок дороги, сообщает ОТР.

Материалами ему помогали соседи и местные предприниматели. Теперь на участке улицы Мичурина не только обновлена проезжая часть, но и благоустроена прилегающая территория. Василий Перебейнос также сам проложил ливневку, высадил деревья, поставил скамейки, установил уличный указатель и сделал бетонные съезды к жилым домам.

Как пояснил сам отставной военный, на такой масштабный проект он решился после многочисленных отказов отремонтировать улицу от городских властей.

«Мне все время отвечали, денег нет, кто нам столько средств даст, мы это не потянем, и всё. И вот тогда я решил построить участок улицы Мичурина, чтоб показать, что не деньги главное, а главное — взяться за это дело», — рассказал пенсионер.

На всю работу у Василия Перебейноса ушло почти десять лет. Городская администрация дорогу не обслуживает, её даже нет на карте Светлогорска. Жители теперь даже планируют переименовать улицу в честь пенсионера — Перебейносовская.