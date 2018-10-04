В Петербурге исламские радикалы прибегали к поркам розгами

Санкт-Петербург, , 15:38 — REGNUM В Санкт-Петербурге в ближайшее время перед судом предстанет группа лиц, принадлежащих к одному из радикальных течений в исламе. Ссылаясь на законы шариата, они применяли к своим «провинившимся» единомышленникам порку розгами.

Как стало известно ИА REGNUM, 11 человек обвиняются в организации деятельности международной экстремистской структуры «Ат-Такфир-Валь-Хиджра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По имеющимся данным, в ходе совместных «занятий» подсудимые изучали экстремистскую литературу, с членов ячейки регулярно собирались денежные средства, а за разного рода нарушения «правил» членов так называемого «джамаата» наказывали розгами.

В пресс-службе УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области отказались комментировать это уголовное дело до вынесения приговора и его вступления в законную силу.

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Напомним, недавно в Петербурге осудили выходцев из Туркестана, которые состояли в группе сторонников «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в мессенждере WhatsApp. 30 августа 2018 года создатель экстремистской сетевой группы приговорен в Петербурге к шести годам лишения свободы. Остальные участники получили приговоры в виде штрафов.