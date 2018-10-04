Родственники погибших при пожаре граждан Узбекистана потребовали $10 млн

Актюбинск, Казахстан, , 15:38 — REGNUM Родственники сгоревших в Актюбинской области граждан Узбекистана требуют компенсации морального вреда в общей сумме 3,75 млрд тенге ($10,2 млн), сообщает 4 октября издание BNews.

Материальные претензии предъявлены подозреваемым в смерти 52 граждан республики в ходе очередного судебного заседания. Родственники требуют компенсации в размере 150 млн тенге ($407 тыс.) каждой из 25 пострадавших семей.

На скамье подсудимых оказались трое водителей, учредитель транспортной компании и механик.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января в Актюбинской области Казахстана на 1068-м километре автодороги Чимкент — Самара произошло возгорание автобуса, в результате которого погибли 52 гражданина Узбекистана.

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