Кто ответит за снос очередного исторического здания в Москве?

Москва, , 15:35 — REGNUM В Москве происходит очередной снос исторического здания: на сей раз под прицелом московских властей оказался дом причта церкви Космы и Дамиана Нового, построенного в конце XIX века во 2-м Котельническом переулке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил координатор движения «Архназдор» Андрей Новичков. Столичные градозащитники вместе с жителями Москвы своими силами пытались остановить вандализм столичных властей, но безрезультатно: прибывшая на место полиция сумела лишь на короткий срок пресечь начатые работы.

«Снос начался утром, однако очень быстро выяснилось, что ордер объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) выдан только на установку забора. Прораб на камеру заявил, что они федеральная структура, что они будут делать то, что захотят, и новые документы будут у них через час. Через 25 минут ОАТИ города Москвы выдала новый ордер, в котором разрешала снести здание XIX века», — заявили в «Архнадзоре».

Отметим, каменно-деревянный двухэтажный дом является ценным образцом исторической застройки столицы. Сруб дома находится в идеальном состоянии. Известно, что снос осуществляют для целей коммерческого строительства, чьим застройщиком выступает дочерняя фирма Ростеха. Руководители сноса заявляют, что на дома причта XIX века будет построен 9-этажный офисный центр. Это строительство уничтожит «открыточный» вид старинного уголка Москвы, любимого горожанами и художниками.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году дому причта было отказано в постановке на государственную охрану в качестве памятника, что связано с проектом строительства гостиницы на участке. В мае 2016 года градостроительно-земельная комиссия во главе с мэром Москвы согласилась с предложением разработать проект режимов и регламентов за счёт инвестора и рекомендовала Мосгорнаследию решить этот вопрос в 30-дневный срок.

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