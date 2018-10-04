Оренбуржье на создание доступной среды за год потратит 134 млн рублей

Оренбург, , 15:25 — REGNUM В Оренбургской области на реализацию госпрограммы по организации доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья в 2018 году планируют израсходовать 134,2 млн рублей. Из них 14,7 млн рублей — это федеральная субсидия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Средства предназначены на обеспечение беспрепятственного доступа к объектам сфер здравоохранения, труда и занятости, культуры, молодежной политики, созданию условий для получения детьми-инвалидами качественного образования. В частности, в государственные организации соцобслуживания поступят информационно-тактильные таблички, приставные пандусы. Сейчас проводятся аукционы. Пандусы обустроят и к ряду медицинских учреждений, также медорганизации обеспечат подъемниками. Библиотеки получат спецлитературу для слабовидящих читателей на 2 млн рублей.

До конца 2018 года чиновники обещают, что денежные средства на обустройство доступной среды будут освоены в полном объеме.

Напомним, что в регионе ответственным исполнителем и координатором мероприятий программы «Доступная среда» является министерство социального развития. В рамках госпрограммы предусмотрены мероприятии по обеспечению доступности к зданиям и доступности зданий, которые относятся к органам исполнительной власти. Муниципалитеты же вправе разрабатывает свои программы по обеспечению доступной среды для инвалидов и финансировать их из своих бюджетов.

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