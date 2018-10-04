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В Казани бездомных людей кормят бесплатными обедами

Общество

Вся пища приготовлена по стандартам Халяль

В Казани бездомных людей кормят бесплатными обедами
Цитата из м/ф «Робин Гуд». Реж. Вольфганг Райтерман. 1973. США
Похлебка для бедных

Казань, 4 октября 2018, 15:20 — REGNUM  В столице Татарии бездомные и люди, попавшие в трудную жизненную ситуации, не останутся без помощи. Как минимум на тарелку горячего супа они могут рассчитывать. Акцию помощи запустили благотворительный фонд «Закят» и Духовное управление мусульман Татарии, сообщает ОТР.

«Добрый фудтрак» приезжает на площадку недалеко от железнодорожного вокзала ежедневно, кроме воскресенья. В день удается накормить примерно 50 человек.

Отмечается, что меню каждый день разное. Блюда бесплатно предоставляют городские кафе, а вся пища приготовлена по стандартам Халяль.

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