Жителей некоторых костромских домов снабжают грязью вместо воды

Кострома, , 15:12 — REGNUM В Костроме в ряде домов из кранов стала течь густая грязная вода, сообщает K1news.ru. Жители домов, находящихся на улицах Никитской, Шагова и Скворцова не могут добиться подачи чистой воды.

Костромичи обращаются с жалобами в управляющую компанию «Ремжилстрой+», но решить проблему не могут.

«Мы знаем о качестве воды в этих домах. Это уже не первый год. Но самое главное — сделать мы ничего не можем. Котельная принадлежит Министерству обороны. А Министерство обороны, в свою очередь, передало её какому-то подрядчику. Грязная вода поступает уже из котельной и в таком же состоянии потом идёт в дом. Есть два выхода. Либо Минобороны приводит в порядок эту котельную и улучшает качество воды, либо нужно устанавливать в домах бойлеры», — сообщили в управляющей компании «Ремжилстрой+».

Отметим, что жители дома № 84 по улице Никитской в начале 2018 года решили проблему с грязной водой, установив водонагреватель. Городской бюджет оплатил 75% расходов, оставшуюся часть жители оплатили за несколько месяцев. Установка нового бойлера обошлась более чем в 350 тысяч рублей.

В управляющей компании отмечают, что купить водонагреватели для других домов с аналогичной проблемой сейчас невозможно:

«Взять деньги со счетов фонда капитального ремонта невозможно сейчас. Тогда необходимо будет пересмотреть список работ, которые можно проводить и финансировать из этих средств. И понятно, что городской бюджет у нас не сможет все дома поддержать в этой ситуации.»

Ранее замгубернатора области Ан­дрей Дмит­ри­ев признал, что горячая вода, не соответствующая санитарным нормам, поступает из котельной военной части в дома костромичей на протяжении 60 лет.

Справка ИА REGNUM : Согласно данным Роспотребнадзора, каждый третий (32,3%) житель Костромской области не обеспечен качественной водой. В целом по России этот показатель равен 9,3%.

В основном, в костромской области вода загрязнена железом. Это связано как с повышенным содержанием металла в источниках воды, так и с плохим состоянием водопроводной сети.

По данным МУП «Костромагорводоканала», подаваемая в Костроме вода, полностью соответствует нормам.