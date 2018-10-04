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Падение пролёта Керченского моста в море попало на видео

Общество

Кадры сняли строители

Падение пролёта Керченского моста в море попало на видео
© ИА REGNUM
Крымский мост

Симферополь, 4 октября 2018, 15:04 — REGNUM  В сети появились кадры с места падения пролёта строящейся железнодорожной части Крымского моста. Видео перевернутой металлической конструкции, упавшей на отмель в море, сняли рабочие, которые задействованы при строительстве.

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Напомним, инцидент произошёл сегодня, 4 октября. При монтаже конструкций в воду съехал пролёт строящейся железнодорожной части моста. Предварительно сообщается, что причиной ЧП стала техническая неисправность одной из домкратных систем.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате происшествия никто не пострадал, опоры не повреждены, несущая способность не нарушена. Само пролётное строение, оказавшееся в воде, извлекут из акватории кранами после необходимой подготовки.

Ввод железнодорожной части Крымского моста в эксплуатацию намечен на декабрь 2019 года.

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Крымский мост: постройка и функционирование
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