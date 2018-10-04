Во Владимире начали судить соратника экс-губернатора

Владимир, , 15:04 — REGNUM Во Владимире возобновлено рассмотрение дела бывшего главы ГУП «Комбинат «Тепличный», который обвиняется в шести должностных преступлениях. Как передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы Ленинского суда Владимира, очередное заседание прошло 4 октября.

На заседании защита Виктора Шляхова ходатайствовала об отводе всего состава Ленинского суда Владимира и председательствующего судьи. Аргументом послужило то, что якобы нарушается правило подсудности. Это ходатайство было отклонено.

ИА REGNUM напоминает, что Виктор Шляхов, который, по данным местных СМИ, является не только экс-руководителем государственного унитарного предприятия, но и супругом бывшего пресс-секретаря губернатора Риты Шляховой, обвиняется в получении трех взяток, злоупотреблении должностными полномочиями, присвоении или растрате и в коммерческом подкупе. Подсудимый был назначен на пост сразу после того, как в 2013 году губернатором стала Светлана Орлова.

Виктор Шляхов — не единственный подсудимый член команды Светланы Орловой, которая в 2018 году проиграла второй тур выборов кандидату от ЛДПР Владимиру Сипягину. Сейчас суд рассматривает дела о получении взяток бывшим заместителем губернатора Дмитрием Хвостовым. Уголовное дело о взяточничестве также возбуждено в отношении замгубернатора Елены Мазанько.

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