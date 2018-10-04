За 27 лет в Казахстане в три раза сократили численность заключенных

Астана, , 15:35 — REGNUM В рамках проекта «10 мероприятий по снижению количества заключенных» в Казахстане закрылось восемь колоний, а количество заключенных уменьшилось со 100 тыс. человек в начале 90-х годов до 32 тыс. в 2017 году. Об этом 4 октября сказал заместитель генерального прокурора республики Марат Ахметжанов, сообщает агентство «Казинформ».

В результате реализации программы, которая завершилась в 2017 году, Казахстан опустился в международном тюремном рейтинге с 35 на 82 место. Бюджет республики сэкономил 12 млрд тенге ($32,7 млн).

Ахметжанов отметил, что в рамках закона о гуманизации в 2018 году на свободу вышли 4 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2011 по 2017 год уровень преступности в Казахстане вырос на 43%. Резкий рост данного показателя наблюдается в Алма-Ате — на 115%.

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