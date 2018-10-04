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Для жителей калужских муниципалитетов введут единый тариф на вывоз мусора

Общество

Область намеренна пойти по эволюционному пути реформирования системы утилизации твердых коммунальных отходов

Для жителей калужских муниципалитетов введут единый тариф на вывоз мусора
Иллюстрация: Igrajdanin.ru
Неубранный мусор калужском микрорайоне Турынино-2.

Калуга, 4 октября 2018, 14:56 — REGNUM  Калужская область с 1 января 2019 года перейдет на новую систему утилизации отходов, в связи с чем решено до 1 декабря 2018 года определиться с максимальным размером единого тарифа на вывоз мусора для жителей региона. Как сообщили 4 октября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, с начала будущего года функции по вывозу мусора переходят к региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Пока ещё каждый муниципалитет сам решает, как собирать, вывозить и утилизировать мусор. При этом в регионе уже подготовлен проект корректировки территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами с её электронной моделью. По определённым направлениям транспортировки, региональный оператор организует перевозку мусора сначала на перегрузочные станции, а затем — на сортировочные комплексы и межмуниципальные полигоны.

В связи с этим калужские власти решили, что область пойдет по эволюционному пути реформирования системы. В том числе, на особом контроле будет вопрос обоснованности формирования предельного единого тарифа для населения на услуги регионального оператора, тариф будет сформирован до 1 декабря текущего года.

Напомним, перед Калужской областью стоит задача по развитию отраслевой инфраструктуры, которая обеспечит сортировку мусора к 2022 году. В связи с этим стоимость услуг регионального оператора будет включать в себя две составляющие — норматив отходов на одного человека в год и тариф на вывоз 1 кг мусора.

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Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора
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