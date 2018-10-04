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Жалобу Маркелова на условия в СИЗО нужно рассмотреть — СПЧ

Общество

Ранее экс-глава Марий Эл Леонид Маркелов, задержанный в 2017 году по подозрению в получении взятки, пожаловался в Генпрокуратуру РФ

Москва, 4 октября 2018, 14:52 — REGNUM  Генпрокуратуре РФ необходимо рассмотреть жалобу на условия содержания в СИЗО в Лефортово экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова, который обвиняется в получении крупной взятки. Об этом заявил член Совета по правам человека (СПЧ) и председатель комитета по предотвращению пыток Игорь Каляпин в интервью РИА Новости.

«C жалобой Маркелова нужно разбираться…, — сообщил Каляпин. — Это все надо проверять…»

Напомним, ранее экс-глава Марий Эл Леонид Маркелов, задержанный в 2017 году по подозрению в получении взятки, пожаловался в Генпрокуратуру РФ на плохие условия содержания в СИЗО.

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Дело экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова
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