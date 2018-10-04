Ёлка-рекордсменка и волшебный лес: Красноярск уже готовится к Новому году

Красноярск, , 14:46 — REGNUM Красноярцам рассказали, как преобразится город к Новому году. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 4 октября, в мэрии Красноярска, открытие главной ёлки и ледового городка в восточной части острова Татышев запланировано на 26 декабря.

В украшении острова будут использованы новации. Главный акцент новогоднего пространства будет сделан на световые эффекты. Тема новогоднего городка — «Светопритяжение». На Татышеве разместят аллею звёзд, зеркальный тоннель, волшебный лес, лабиринт. Для детей и взрослых построят 16 ледовых горок. Длина самой большой составит более 100 метров.

Основной идеей ледового городка стало путешествие по Сибири.

«Две основные темы ледового городка — «летим» и «едем», то есть изучать Сибирь будем на ледяных ракетах, кораблях и единорогах с крыльями. А особо должны понравиться детям мультяшные персонажи», — прокомментировала дизайнер проекта Елена Лебедева.

В центре городка разместят 55-метровую новогоднюю ёлку. Как заверили в мэрии, красноярская ёлка станет самой высокой в России. Работы по подготовке основания уже ведутся. Для главного символа разработаны уникальные светодинамические сценарии. Генеральный директор компании по световым инсталляциям Александр Бочегов рассказал, что предполагается более 20 световых циклов — с абстракциями, рисунками:

«А на одной из локаций лучи света поднимутся вверх на два с половиной километра. Но чтобы это произошло, люди должны объединиться».

Мэр Красноярска Сергей Ерёмин подчеркнул, что все элементы новогоднего оформления Татышев-парка «должны быть выполнены со вкусом и по-европейски интеллигентно».

«Новогодний Татышев-парк должен стать местом притяжения для всех муниципальных образований, чтобы ребятишки из края получили максимум эмоций от ледового городка и увидели нашу интерактивную ёлку, которая претендует стать одной из лучших в Евразии», — резюмировал мэр.

Также крупные ёлки в Красноярске будут установлены на Театральной площади, на площади Революции.

Как уже сообщало ИА REGNUM, высота новогодней ёлки 2018 года в Красноярске составляла 46 метров.

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