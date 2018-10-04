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Грозит колония: в Югре трое подростков арестованы за наркодилерство

Общество

Школьникам грозит реальное заключение в колонии за наркотические «закладки»

Нефтеюганск, Югра, 4 октября 2018, 14:44 — REGNUM  В Нефтеюганске (ХМАО) под домашний арест заключены трое несовершеннолетних, которых подозревают в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Подростки, по версии следствия, приобретали наркотики у неустановленных лиц через сеть интернет с целью дальнейшего сбыта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Каждый из подростков был задержан при попытке сделать «закладку». Им предъявлены обвинения.

Следователи ХМАО напоминают, что незаконный сбыт наркотиков в крупном размере — это особо тяжкое преступление, за которое даже для несовершеннолетних предусмотрено наказание в виде реального лишения свободы на срок до десяти лет.

Ранее, в 2017 году, Сургутский городской суд назначил двоим несовершеннолетним наказание более четырёх лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии каждому за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

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Подростковая преступность
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