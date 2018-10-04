Казахский университет стал единственным в Туркестане, попавшим в список THE

Астана, , 14:33 — REGNUM Казахский национальный университет (КазНУ) им. аль-Фараби стал единственным высшим учебным заведением среди стран Туркестана, который вошел в рейтинг британского агентства Times Higher Education (THE), сообщили в пресс-службе университета.

Всего в рейтинг THE World University Rankings-2019 вошли 1250 вузов из 86 стран мира. При оценке рейтинга вуза агентство THE придает большой вес показателю научно-исследовательской и инновационной деятельности. В целом используется 13 индикаторов.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно рейтингу вузов, составленному министерством образования и науки Казахстана и палатой предпринимателей, лидирующие позиции в республике занимают Университет Нархоз, Казахстанско-британский технический университет и Карагандинский государственный университет имени Е. А. Букетова.

Читайте ранее в этом сюжете: Названы самые сильные вузы Казахстана