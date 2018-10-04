Власти Ирландии расследуют утечку данных пользователей Facebook

Дублин, , 14:23 — REGNUM В Ирландии начато расследование после утечки данных пользователей социальной сети Facebook. Сообщение об этом опубликовано в Twitter ирландской Комиссии по защите данных (DPC).

Отмечается, что 28 сентября DPC стало известно об утечке. Комиссия установит, соблюдала ли компания свои обязательства в рамках регламента защиты данных.

По итогам расследования Facebook могут оштрафовать на сумму до $1,63 млрд. В результате хакерской атаки злоумышленники могли получить в свое распоряжение информацию о 50 млн пользователей соцсети.

Как сообщало ИА REGNUM, специалисты Facebook выявили уязвимость, позволяющую получить доступ к данным пользователей, 28 сентября. Неполадка была связана с функцией «Посмотреть как», посредством которой владелец аккаунта может увидеть свою страницу «чужими» глазами.

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