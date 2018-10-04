Правительство РФ выделит 750 млн рублей из-за роста числа льготников

Москва, , 14:17 — REGNUM Почти 750 миллионов рублей правительство РФ выделяет дополнительно на обеспечение льготников лекарствами. Об этом 4 октября заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.

«Выделяются дополнительные деньги на обеспечение льготников лекарствами, медицинскими изделиями, приобретение лечебного питания для детей-инвалидов — это почти 750 млн рублей», — заявил он.

По словам главы правительства, по итогам второго квартала 2018 года число тех, кто имеет право на такую поддержку, выросло почти на 130 тыс. человек.

«Соответственно, меняется и сумма. Таким образом, общая сумма субвенций на обеспечение льготников лекарствами составит почти 34,3 млрд рублей», — заключил Медведев.

Напомним, также правительство выделяет дополнительные средства на поддержку ипотечных заёмщиков.