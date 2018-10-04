Конкурс «Лидеры России» позволяет наиболее способным людям развиваться

Москва, , 14:17 — REGNUM Для экспертов в области оценки талантов конкурс «Лидеры России» — это официальное публичное признание и внедрение методов объективной оценки по компетенциям на государственном уровне, считает директор по консалтингу компании по развитию персонала TalentQ Юлия Синицына.

В начале 20 века в России была сформирована прекрасная, известная на весь мир, научная школа психотехники, которая занималась исследованиями и решением прикладных задач в области оценки и отбора профессионалов. В последние годы мы стали догонять своих зарубежных коллег, а конкурс «Лидеры России» дали этому направлению дополнительный импульс.

Конкурс идеально соответствует идее об обществе, в котором руководящие посты занимают наиболее способные люди. В 2018 году на участие в конкурсе было подано почти 200 тысяч заявок. Это говорит о том, что в стране существует запрос на проявление социальной справедливости через формирование социальных лифтов, работающих по понятным правилам и создающих равные возможности для всех.

Для многих победителей, кроме возможности дополнительного обучения, конкурс стал реальным карьерным трамплином. Мы видим большое число назначений на высокие государственные должности из кадрового резерва, созданного конкурсом. Дан старт формированию лидеров новой формации во всех отраслях экономики и государственного управления.

Руководство страны пытается сформулировать свои ожидания от трансформации управленческих кадров. Новые требования сочетают в себе способность брать на себя ответственность, вести за собой, умение принимать системные и стратегические решения.

Особая роль отдается активной гражданской позиции и стремлению принести пользу своему народу. Это редкое сочетание, но результаты конкурса «Лидеры России» показывают, что людей такого масштаба найти абсолютно реально».

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