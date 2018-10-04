Глава МВД Казахстана: полиция освободилась из плена статистики

Астана, , 14:22 — REGNUM Министерство внутренних дел Казахстана находилось в плену статистики, но благодаря «политическому духу Елбасы» (главы государства) была введена электронная регистрация, и ситуация изменилась. Об этом заявил министр иностранных дел Казахстана Калмуханбет Касымов на конференции: «Будущее уголовного правосудия в Казахстане: от гуманизации к управлению переменами», сообщает 4 октября издание Zakon.kz.

По словам министра, в 2011 году в МВД и Генеральной прокуратуре была введена электронная регистрация и сделан акцент на работе с населением. Касымов добавил, что лучшие специалисты МВД работают в проектном офисе, который был открыт при поддержке европейских полицейских.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября в Астане состоялась конференция, в рамках которой были подведены итоги трехлетней программы Евросоюза «Совершенствование уголовного правосудия в Казахстане».

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