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В Киеве на митинге потребовали переименовать Днепропетровскую область

Общество

А также защитить права животных

Киев, 4 октября 2018, 14:19 — REGNUM  Одновременно несколько протестных акций проходят в Киеве, передает 4 октября «112 Украина».

Согласно сообщению, на улице Грушевского на митинг вышли граждане, которые требуют увеличить бюджет, выделяемый на образование в стране. Также полиция перекрыла площадь возле здания Верховной рады «в связи с государственными мероприятиями».

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А возле памятника советскому генералу Николаю Ватутину порядка 50 человек вышли на митинг. Они требуют защитить права животных и переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую.

Напомним, ранее комитет Верховной рады по вопросам правовой политики и правосудия поддержал переименование двух областей Украины: Кировоградской и Днепропетровской. Однако для этого нужно вносить поправки в конституцию страну, поэтому депутаты пока не спешат с решением.

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