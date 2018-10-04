Польские либералы сочли учебник по секспросвету слишком консервативным

Варшава, , 14:08 — REGNUM Учебник «Жизнь на максимуме: советник по вопросам секса и чувств» для 14-летних польских школьников вызвал полемику в среде защитников секс-просвещения и жертв харассмента, пишет газета Kurier 4 октября.

В тексте учебника девочкам даются советы о том, как не провоцировать сексуальные домогательства: не нужно носить вызывающую одежду, в том числе слишком короткие юбки, блузки с глубоким декольте и т.д., не стоит вести себя вульгарно, иначе это создаст образ легкомысленной и доступной девушки. Авторы пособия доносят до девочек мысль, что они сами ответственны за свою безопасность: «если тебя домогаются, это результат твоей собственной ошибки, ты бросаешь вызов судьбе».

Также авторы учат девочек отношению с мужчинами, которые пытаются склонить их к половой связи: «Не грубите, не проявляйте свою неприязнь: если вы будете унижать их и причинять боль, это может привести к мести».

Против подобных советов выступили депутат оппозиционной либеральной партии «Гражданская платформа» Дорота Лобода, представитель государственной организации по защите прав ребенка, мэр Варшавы Ханна Гронкевич-Вальц, топ-модель Аня Рубик и другие. В тексте учебника они увидели вызов «культуре изнасилования».

По мнению критиков, авторы учебника не имеют права перекладывать ответственность за нападения на жертв — виноваты всегда только насильники, а одежда и поведение жертвы не играют здесь никакой роли. Прозвучала мысль, что подобные советы могут развить у детей страх перед сексуальностью.

Учебное пособие предназначается для детей старше 14 лет, родителей и учителей. Книга под редакцией Жана-Бенуа Кастермана была переведена с французского и издана католическим издательством.