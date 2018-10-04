Экс-глава свердловской полиции уверен: зверское убийство девушек раскроют

Екатеринбург, , 13:59 — REGNUM В Екатеринбурге теперь уже бывший начальник Главного управления МВД России по Свердловской области Михаил Бородин попрощался со своим коллективом и сделал ряд заявлений. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Михаил Бородин отметил, что покидает Урал с горечью, и вспомнил все восемь лет, которые проработал в качестве начальника свердловской полиции. По его словам, гарнизон полиции блестяще отработал все общероссийские и международные мероприятия, которых с 2010 года в одном лишь Екатеринбурге было достаточно много. Насыщенным в этом плане стал и 2018 год. Кроме традиционной выставки «Иннопром» стражи порядка охраняли паломников во время 100-летия со дня расстрела Романовых и работали во время чемпионата мира по футболу.

Также он коснулся и нераскрытых уголовных дел. В конце августа Урал потрясла зверская расправа над двумя девушками. Наталья и Ксения устроили пикник на горе Уктус. В этот момент к ним подошёл неизвестный гражданин и открыл огонь. Момент запечатлели камеры наблюдения. Одна из девушек погибла на месте, вторая умерла в больнице через несколько дней. Убийцу ищут до сих пор.

Напомним, Михаил Бородин сейчас назначен начальником Главного управления МВД России по Воронежской области. Указ об этом 2 октября подписал президент России Владимир Путин. На воронежской земле Бородин появится уже в ближайшее время.

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