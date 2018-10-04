В регионах Центральной России может выпасть первый снег

Москва, , 13:59 — REGNUM В Подмосковье и других регионах Центральной России в ночь на пятницу, 5 октября, может выпасть первый снег. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

"Потенциальная зона твердых осадков (в виде снега) протянется от юга Архангельской области через Вологодчину, Ярославскую, Московскую и Калужскую области», — говорится в сообщении.

По данным центра, к выпадению незначительных скоротечных осадков в смешанной фазе может привести «клин холода», который доберется до столичного и других регионов Центральной России.

Отмечается, что речь идет не о классических зарядах снега, а о «символическом метеорологическом снеге».

Читайте также: Днем и ночью 4 октября в Москве будет идти дождь — Гидрометцентр

А также: Обложные дожди в Москве: может выпасть до 20% месячной нормы осадков