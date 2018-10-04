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В регионах Центральной России может выпасть первый снег

Общество

К выпадению незначительных скоротечных осадков в смешанной фазе может привести «клин холода»

Москва, 4 октября 2018, 13:59 — REGNUM  В Подмосковье и других регионах Центральной России в ночь на пятницу, 5 октября, может выпасть первый снег. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

"Потенциальная зона твердых осадков (в виде снега) протянется от юга Архангельской области через Вологодчину, Ярославскую, Московскую и Калужскую области», — говорится в сообщении.

По данным центра, к выпадению незначительных скоротечных осадков в смешанной фазе может привести «клин холода», который доберется до столичного и других регионов Центральной России.

Отмечается, что речь идет не о классических зарядах снега, а о «символическом метеорологическом снеге».

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