В регионах Центральной России может выпасть первый снег

Москва, 4 октября 2018, 13:59 — REGNUM В Подмосковье и других регионах Центральной России в ночь на пятницу, 5 октября, может выпасть первый снег. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».
"Потенциальная зона твердых осадков (в виде снега) протянется от юга Архангельской области через Вологодчину, Ярославскую, Московскую и Калужскую области», — говорится в сообщении.
По данным центра, к выпадению незначительных скоротечных осадков в смешанной фазе может привести «клин холода», который доберется до столичного и других регионов Центральной России.
Отмечается, что речь идет не о классических зарядах снега, а о «символическом метеорологическом снеге».
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