56% жителей России против ограничения въезда приезжих

Москва, , 13:59 — REGNUM 56% жителей России считают, что не следует ограничивать въезд приезжих из других регионов страны. 39% опрошенных не считают нужным вводить такую меру в отношении иностранных граждан. Поддерживают введение ограничений на въезд в свой город (село) жителей других регионов России 29% респондентов, из других стран — 46% Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Сторонники ограничений на въезд жителей из других регионов России и других стран чаще всего приводят такие доводы: «занимают рабочие места в ущерб местным жителям», «засилье мигрантов, вытесняют коренных жителей», «конфликтуют с местным населением». В основном граждане РФ не хотят видеть приезжих из Таджикистана, Узбекистана, стран Средней Азии в целом и Украины.

В целом приезжие вызывают недовольство у 21% российских граждан («ведут себя вызывающе», «чужая культура, религия, неготовность ассимилироваться», «редставители другой культуры, религии», «отнимают работу у местного населения», Нарушают закон, совершают преступления). При этом 76% респондентов негативных чувств к приезжим не испытывают.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 23 сентября 2018 г ода в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьерТатьяна Голикова заявила, что с 2019 года доля иностранных работников в сфере строительства впервые будет ограничена и не будет превышать 80%. По данным Росстата за 2017 год, в сфере строительства занято 6,3 миллиона человек, значительную часть которых составляют мигранты.

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