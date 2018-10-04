Мещанский суд Москвы решит дальнейшую судьбу режиссёра Серебренникова

Москва, , 13:56 — REGNUM Материалы уголовного дела о хищениях в «Седьмой студии», фигурантом по которому проходит режиссёр Кирилл Серебренников, переданы для рассмотрения в суд. Слушания будут проходить в Мещанском суде Москвы. Об этом сообщает Генеральная прокуратура РФ.

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СК: Расследование дела Кирилла Серебренникова завершено

Следствие обвиняет художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, бывшего директора генерального директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского, экс-генерального директора «Седьмой студии» Юрия Итина и бывшего директора Российского академического молодёжного театра Софью Апфельбаум в организации преступной схемы, по которой была похищена крупная сумма из бюджета.

Также фигурантом по делу проходит бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Маслова. Она согласилась сотрудничать со следствием.

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Как сообщало ИА REGNUM, режиссёр Кирилл Серебренников был задержан 22 августа 2017 года в Санкт-Петербурге, а затем доставлен в Москву. 23 августа Басманный суд столицы избрал ему в качестве меры пресечения домашний арест. Художественный руководитель «Гоголь-центра» подозревается в организации хищения 133 млн рублей, которые были выделены из бюджета в 2011—2014 годах на реализацию проекта «Платформа».

Расследование уголовно дела было завершено в середине сентября. Срок домашнего ареста для Серебренникова Московский городской суд продлил до 19 октября.