Минздрав Казахстана прокомментировал сообщение о запрете продажи лекарств

Астана, , 13:59 — REGNUM Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов опроверг информацию о запрете продажи в аптеках всех лекарств без рецептов. Об этом министр написал 3 октября на своей странице в Facebook.

По его словам, запрету продаж без рецептов подлежат только так называемые рецептурные лекарства, в том числе антибиотики. Мера направлена на ограничение необоснованного употребления препаратов, что приводит к возникновению лекарственной устойчивости и снижению эффективности лекарств.

Напомним, в начале октября в СМИ Казахстана сообщили о том, что с 2020 года в аптеках Казахстана запретят продавать все лекарства без рецептов. Сообщалось, что для покупки препаратов потребуется в обязательном порядке посетить врача.

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