Четверг, 4 Октября 2018 года
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Минздрав Казахстана прокомментировал сообщение о запрете продажи лекарств

Общество

Запрету продаж без рецептов подлежат только так называемые рецептурные препараты

Астана, 4 октября 2018, 13:59 — REGNUM  Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов опроверг информацию о запрете продажи в аптеках всех лекарств без рецептов. Об этом министр написал 3 октября на своей странице в Facebook.

По его словам, запрету продаж без рецептов подлежат только так называемые рецептурные лекарства, в том числе антибиотики. Мера направлена на ограничение необоснованного употребления препаратов, что приводит к возникновению лекарственной устойчивости и снижению эффективности лекарств.

Напомним, в начале октября в СМИ Казахстана сообщили о том, что с 2020 года в аптеках Казахстана запретят продавать все лекарства без рецептов. Сообщалось, что для покупки препаратов потребуется в обязательном порядке посетить врача.

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