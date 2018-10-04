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На Украине в убийстве полковника СБУ обвинили жительницу Донецка

Общество

Ее приговорили к 12 годам лишения свободы

Мариуполь, Украина, 4 октября 2018, 13:50 — REGNUM  К 12 годам тюрьмы приговорили жительницу Донецка за то, что она якобы убила полковника службы безопасности Украины (СБУ) Александра Хараберюша, сообщает 4 октября «112 Украина».

Согласно сообщению, суд состоялся в Мариуполе. Так как рассмотрение дела велось в закрытом режиме, никаких подробностей общественности не сообщили. Приговор был вынесен 25 сентября.

Отмечается, что обвиняемая якобы прикрепила самодельное взрывное устройство магнитом ко дну автомобиля, а после этого мобильным звонком активировала устройство.

Напомним, Хараберюш был взорван в своем автомобиле 31 марта в Мариуполе, вместе с полковником погиб его водитель. Полиция Донецкой области объявила, что одна из версий взрыва — «теракт, организованный диверсионно-разведывательной группой» Донецкой Народной Республики (ДНР).

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