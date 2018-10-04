В Московской области приняли закон об инициативном бюджетировании

Красногорск, , 13:46 — REGNUM На реализацию проектов инициативного бюджетирования в Московской области предусмотрено по 300 млн рублей ежегодно, заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов («Единая Россия»). Соответствующий закон «О реализации проектов инициативного бюджетирования в Московской области» приняли депутаты Московской областной думы 4 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Законом определяются основные понятия и принципы внедрения и реализации механизмов инициативного бюджетирования», — подчеркнул председатель комитета Мособлдумы по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Тарас Ефимов.

Впервые решение разработать нормативную базу для внедрения практик инициативного бюджетирования на территории муниципальных образований Московской области было принято в 2017 году по итогам проведённой в Мособлдуме «открытой трибуны». Так, с первого июня в муниципалитетах региона в качестве пилотного проекта стартовала программа семинаров по инициативному бюджетированию.

Особенность программы состоит в том, что впервые жителям предложено не только формировать планы благоустройства своих городов, на которые будут расходоваться бюджетные средства, но и самим участвовать в реализации проектов, в частности, путём софинансирования. По словам депутатов, главной задачей инициативного бюджетирования является повышение эффективности расходования бюджетных средств и вовлечение жителей в решение вопросов местного значения.

Как сообщало ИА REGNUM, в первом чтении документ был принят 21 июня 2018 года.

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