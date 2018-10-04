Волгоградский чиновник поплатится за преступную доброту

Волгоград, , 13:31 — REGNUM В Волгограде возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении первого заместителя руководителя администрации Волго-Донского бассейна внутренних водных путей. Следователи считают, что руководитель бюджетной организации просто так поставил зачеты студентам.

Как сообщила 4 октября пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК РФ, в феврале 2018 года мужчина принимал зачет у студентов Волгоградского техникума водного транспорта. По версии следствия, он не стал проводить проверку знаний, а просто подписал результаты квалификационных испытаний 150 студентов.

«Это повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, выразившееся в необеспечении безопасности движения морского и внутреннего водного транспорта», — считают в СКР.

В отношении замруководителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ — «Злоупотреблении должностными полномочиями». Сейчас идет расследование.