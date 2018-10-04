Концепцию музея «Истории первого отряда космонавтов» разработают школьники

Москва, , 13:12 — REGNUM Авторами концепции музея «Истории первого отряда космонавтов», который разместится во Владимирской области, могут стать московские школьники. Такая возможность им предоставлена в рамках ярмарки проектов «Школы реальных дел», сообщает 4 октября пресс-служба холдинга Технодинамика госкорпорации Ростех.

Отмечается, что «Школа реальных дел» является частью конкурса проектов и прикладных исследований школьников и студентов на основе реальных задач работодателей. В 2018 году Технодинамика предложила молодым участникам создать концепцию музея на территории летно-испытательного комплекса в Киржаче.

«Предложения от участвующих в конкурсе школьников для нас особенно важны, ведь это мысли подрастающего поколения, тех, для кого и будет создан данный музей, — пояснил гендиректор АО «Технодинамика» Игорь Насенков. — И мы искренне надеемся, что он будет наполнен интересным содержанием, яркими творческими и современными идеями молодых россиян».

Для решения задачи по созданию концепции музея команде потребуется представить презентацию проекта, разработать дизайн-проект будущего музея с основными выставочными зонами, а также подготовить отчет о ходе работы над кейсом и видеоролик, представляющий команду.

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