Правительство выделит 730 миллионов на помощь ипотечникам

Москва, , 13:11 — REGNUM Правительство РФ выделит дополнительные 730 млн рублей для помощи ипотечным заемщикам, заявил 4 октября премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.

Он сообщил, что подписал постановление о «выделении дополнительных 730 млн рублей для дальнейшей реализации программы» помощи отдельным категориям ипотечных заемщиков, которая была запущена в 2015 году после резкого ослабления рубля.

Глава правительства отметил, что уже в рамках данных мер помощь уже получили 20 тысяч семей. На эти цели федеральный бюджет выделил 6,5 млрд рублей.