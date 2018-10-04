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Правительство выделит 730 миллионов на помощь ипотечникам

Общество

Помощь понадобилась после резкого ослабления рубля

Москва, 4 октября 2018, 13:11 — REGNUM  Правительство РФ выделит дополнительные 730 млн рублей для помощи ипотечным заемщикам, заявил 4 октября премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.

Он сообщил, что подписал постановление о «выделении дополнительных 730 млн рублей для дальнейшей реализации программы» помощи отдельным категориям ипотечных заемщиков, которая была запущена в 2015 году после резкого ослабления рубля.

Глава правительства отметил, что уже в рамках данных мер помощь уже получили 20 тысяч семей. На эти цели федеральный бюджет выделил 6,5 млрд рублей.

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Ипотечное кредитование
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